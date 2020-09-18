Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşıda yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs aşısı konusunda başta TÜBİTAK olmak üzere özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla ilgili Erdoğan, "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız. O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşım, gerek düğün, nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımızı daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı. Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" dedi.

"Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görevi bırakacağı açıklamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür bir haber bizler için üzücü olmuştur. Sayın Sarrac'ı bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdiyse darbeci Hafter her geçen gün kayba doğru gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Sarrac'ın bu aldığımız haberleri. Bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir" diye konuştu.

"Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili görüşmeler hakkında konuşan Erdoğan, "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur. Yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok. Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reis'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir. Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL