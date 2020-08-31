Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL'ye satın alan iş adamı: "Öyle mi oldu ne... - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL'ye satın alan iş adamı: "Öyle mi oldu ne...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL'ye satın alan iş adamı: "Öyle mi oldu ne aldığımın farkında değilim" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında 1.7 milyon TL'ye bir kasa balık satın alan iş adamı Cemil Kazancı, "Öyle mi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL'ye satın alan iş adamı: "Öyle mi oldu ne aldığımın farkında değilim"
GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında 1.7 milyon TL'ye bir kasa balık satın alan iş adamı Cemil Kazancı, "Öyle mi oldu. Ben ne aldığımın farkında değilim" dedi.
2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun'daki merkez balıkçı barınağında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezadı tekrarlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Bakan Pakdemirli, Giresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı. 10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı. Balıkçıların ve iş adamlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı mezatta kazanan iş adamı Cemil Kazancı oldu. 1.7 milyon TL'ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, "Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.
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