Oktay: "Muhalefet ne derse desin, o 5'i bir yerde var ya veya 6'sı, kaç tane sayısını bilmiyoruz. Al birini vur öbürüne" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Muhalefet ne derse desin, o 5'i bir yerde var ya veya 6'sı, kaç tane sayısını bilmiyoruz. Al birini vur öbürüne. Yapabilecek bir şeyi de yok zaten onların, toplamalar. Ama bu millet, Cumhurbaşkanı'nın, Genel Başkan'ının arkasında dimdik duracak." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Yozgat'a gelen Oktay, Çekerek ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Burada Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde karşılanan Oktay, baba ocağı Çekerek'te olmaktan mutlu olduğunu ve muhteşem bir heyecan yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin kalkınması, halkın kalkınması ve refaha kavuşması için elinden geleni yaptığını anlatan Oktay, bu durumun Çekerek için de geçerli olduğunu ifade etti.

Oktay, bir ve beraber olunduğu sürece her şeyin üstesinden gelineceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber Türkiye'nin başka bir lige taşındığını, bölgesinde söz söyleyen, masada ve sahada olan bir Türkiye'nin var olduğunu dile getirdi.

İlçede istihdam oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Oktay, bu kapsamda Çekerek Barajı çevresine Lavanta Adası'nın kurulduğuna işaret etti.

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetim destekleriyle istihdam oluşturulması kapsamında, ekimi yapılan lavantaların ürün vermeye başladığını da kaydetti.

Bazı insanların savunma sanayisinde, bazılarının aşıda, bazılarının da tarımda üretime katkı sağlayacağına işaret eden Oktay, kalkınma hamlesi için yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önemini vurguladı.

Lavantadan yağ elde edildiğini ve hidrosol suyunun da ayrı bir gelir kaynağına dönüştüğünü belirten Oktay, bu ürünlerin kozmetik alanında kullanıldığını söyledi.

"Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir"

Oktay, amaçlarının istihdamı artırmak olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Kadın kollarımızdan bir söz almıştık, biz de onlara bir söz vermiştik. Biz dedik ki 'kadınlarımız ile yola devam edeceğiz.' Gençlerimizin ve eşlerinizin iş aramak için ilçeden veya ilden dışarı gitmesini istemiyoruz. İstiyorlarsa bütün dünyayı dolansınlar. Sonuna kadar destek veririz. Bundan mutlu da oluruz. Kendilerini geliştirsinler ama karnını doyurmak zorunda kaldığı için ilçesini, yuvasını, ilini terk etmesin. Başka amaçla gitsin istedik. Bu gençlere iş ve aşı konuşuyoruz. Kadınlarımızın eşlerine, çocuklarına ve kendilerine işi ve aşı konuşuyoruz.

Duyduk ki köylülerimiz, peynirini, sütünü, yoğurdunu, yumurtasını hatta sebzesini ve meyvesini satın almak için ilçeye geliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu kabul edebilir miyiz? Şu anda biz Türkiye'de ne ile mücadele ediyoruz, fahiş fiyatlarla. Biz üretimi artırırsak, köylümüz köyünde üretimi artırdığı zaman sebzesini, meyvesini... Bu fiyatlar artmayı bırakın, tersine dönecektir. Biz arazimizi kullandığımız zaman, ektiğimiz biçtiğimiz zaman sonuç alacağız ama birlikte yapacağız bunu."

Çalışanın arkasında duracaklarını dile getiren Oktay, kadınlara ve gençlere güvendiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Biz hep bir çaresizlikle geldik, 'Bir şey olmaz, yapamayız, edemeyiz.' 50 yaşından sonra da bu zor değişiyor. Gençleri farklı yetiştirirsek, bunu kökten değiştirir miyiz? 'Yaparız bunu' der miyiz? Türkiye'de biz bunu demedik mi? Cumhurbaşkanımız geldiğinde 'yaparız' demedi mi? Ambargoyu koyduklarında, silahları vermediklerinde, biz bunu kendimiz yaparız demedi mi? Kaç yıl geçti? 15 yıl sonra dünyadaki 3 ülkeden biriyiz, bunu yapan. Peki Recep Tayyip Erdoğan, 'ben yaparım' diyen, 'ben başarırım' diyen, dimdik bunun içinde duran ve gece gündüz çalışan bir gençlikten yanadır. Böyle bir milleti arzu eder ve milleti de zaten bunu yapıyor. Milleti de dimdik yanında duruyor. Muhalefet ne derse desin, o 5'i bir yerde var ya veya 6'sı, kaç tane sayısını bilmiyoruz. Al birini vur öbürüne. Yapabilecek bir şeyi de yok zaten onların, toplamalar. Ama bu millet, Cumhurbaşkanı'nın, Genel Başkan'ının arkasında dimdik duracak."

Oktay, Çekerek ilçesinde yapımı süren Millet Bahçesi'nin sadece görülecek yer olmadığını, içerisinde bir bilim merkezi yapıldığını da vurgulayarak, "Burada Çekerek'ten TEKNOFEST'e proje geliştirecek çocuklar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Çekerek Barajı havzasına rafting parkurunun yapıldığını da aktaran Oktay, "Rafting yatırımları sürüyor. Gelecek yıl Türkiye şampiyonasını Çekerek'te yapacağız. Daha sonra da dünya şampiyonasını yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

Oktay'a programlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer de eşlik etti.