Sözcü Aksoy'dan, 'Uygur Türkleri' açıklaması - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uygur Türklerinin ve Müslüman azınlıkların din ve inanç özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini sürekli olarak gündemde tutuyoruz" dedi.

Sözcü Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu 3. Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili yaptığı beyan hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy etnik, kültürel ve dini bağlara sahip olunan Uygur Türklerinin huzur, güvenlik, refah ve mutluluğuna özel önem atfedildiğini belirtti. Aksoy, "Uygurlu kardeşlerimizle ilgili gelişmeleri her zaman yakından ve büyük hassasiyetle takip ediyoruz. Gerek Çin'le ikili temaslarımızda gerek uluslararası platformlarda Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumuyla ilgili beklentilerimizi açık ve net olarak dile getirmekteyiz. Bu bağlamda Uygur Türklerinin ve Müslüman azınlıkların din ve inanç özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini sürekli olarak gündemde tutuyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİN MİLLİ BİR ÇİZGİSİ BULUNMAKTA'"Bu ilkesel tutumumuz, 6 Ekim tarihinde BM 75'inci Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen Sosyal, Kültürel ve İnsani İşlerden sorumlu 3. Komite toplantısında Daimi Temsilciliğimiz tarafından yapılan ulusal beyanda da ortaya konmuştur" diyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu konuda ülkemizin milli bir çizgisi bulunmaktadır. Bu çerçevede kendi milli beyanını yapmıştır. Beyanımızda, son dönemde kamuoyuna yansıyan rapor ve haberlerde yer alan, Sincan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları uygulamalarından duyduğumuz endişe ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıkların Çin'in eşit vatandaşları olarak barış ve huzur içinde yaşamaları; ayrıca, kültürel ve dini kimliklerine saygı gösterilmesi ve bunların garanti altına alınması yönündeki beklentimiz bir kez daha güçlü bir biçimde vurgulanmıştır. Görüşlerimiz detaylı olarak milli beyanımızda mevcuttur."

ANKARA, -