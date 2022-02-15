Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı kapsamında düzenlenen eğitim ile tecrübesini bölgedeki illerden gelen itfaiyecilere aktarmayı sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı Kayapınar Şubesinde gerçekleştirilen eğitimlerde itfaiyecilere, yangın kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumlar, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama ve kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama konularında bilgiler veriliyor.

İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, bölgede bulunan itfaiyecilere Türkiye standartlarına uygun bir eğitim verildiğini belirterek, temel itfaiyecilik eğitimlerine Mardin, Hakkari, Muş, Batman'dan toplam 21 itfaiye erinin katıldığını ifade etti.

Uygulamalı itfaiye eğitimi ile teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimi verildiğini dile getiren Yiğit, eğitim programına 8 personelle katıldıklarını aktardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürü Hamdi Çakmak ise, eğitimleri bilgi paylaşımı açısından çok önemli ve faydalı gördüklerini anlatarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Daire Başkanın bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde itfaiye grup amiri Yusuf Şahin de, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin davetiyle geldiklerini dile getirerek, eğitimi düzenleyen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden gelerek eğitime katılan itfaiye eri Nezir Güneş, eğitimin çok faydasını gördüklerini aktardı.

71 belediyenin davet edildiği temel itfaiye eğitim programında itfaiyecilere verilen eğitimin şubat ayında tamamlanacağı, eğitime katılan itfaiyecilere katılım belgesi verileceği belirtildi.