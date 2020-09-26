Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak - Son Dakika

Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak

"Dünya Kültür Mirası" olan Diyarbakır Surları, başlatılan restorasyon çalışması kapsamında işlevlendirilerek turizme kazandırılacak.

"Dünya Kültür Mirası" olan Diyarbakır Surları, başlatılan restorasyon çalışması kapsamında işlevlendirilerek turizme kazandırılacak.

Merkez Sur ilçesinde bulunan, UNESCO tarafından 2015 yılında dünya kültür mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının restorasyonu için geçen ay başlatılan çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca sağlanan ödeneklerle 2019'da hazırlanan burçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve raporlarının Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulunca onaylanmasının ardından başlatılan çalışmalarda 42 dış kale burcu, 19 iç kale burcu olmak üzere 61 burcun röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Bölge Kurulundan onay alındı.

37 burç için de restorasyon projeleri hazırlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, en nitelikli anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restorasyonuna 10 Ağustos'ta başlandı.

Surların etrafındaki 41 kaçak yapının yıkımı geçen hafta tamamlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kenti ziyaretinde diğer kaçak yapıların da vatandaş mağdur edilmeksizin mülkiyetin değerine göre kamulaştırma yapılması için 5 milyon liralık hibeyi TOKİ'nin Büyükşehir Belediyesine vereceğini açıklaması ile çalışmalar hız kazandı.

Surların restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için 500 günlük takvim işlerken, yürütülen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan danışma kurulu tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Burçların fonksiyonlandırılarak korunması için surların etrafında ve içinde festivaller, spor organizasyonları ve kültürel etkinlikler düzenlenerek, bu görkemli dünya mirasının yerli ve yabancı ziyaretçiler ile turizme hizmet etmesi hedefleniyor.

101 burcun tamamını elden geçirerek, Dünya Miras Listesi'ne yakışır hale getireceğiz"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin, Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 18 eserden biri olduğunu söyledi.

Surların temizliği, restorasyonu ve çevresinin kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüklerini belirten Karaloğlu, 10 Ağustos'ta başlatılan restorasyon çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Karaloğlu, İçkale'de bulunan burçlar ve surların restorasyonu için ekim ayında ihale yapacaklarını dile getirerek, bu restorasyonla İçkale'deki tüm surlar ve burçlar için ihalenin tamamlamış olacağını aktardı.

Surların etrafındaki 41 kaçak yapının geçen hafta yıkıldığını, diğer kaçak yapıların da kamulaştırılarak yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 5 milyon liralık kaynak aktarma sözü verdiğini hatırlatan Karaloğlu, "Ben-u Sen Mahallesi'nde yıktığımız alanın devamındaki kaçak yapılarla ilgili de kamulaştırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Böylelikle Diyarbakır'ın 5 bin 200 metre uzunluğundaki, iç kale ve dış kaledeki 101 burcun tamamını elden geçirerek, etrafı temizlenmiş, yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla gerçekten Dünya Miras Listesi'ne yakışır hale getireceğiz. Bu değerli kültür varlığını gelecek kuşaklara aktarmış olacağız." diye konuştu.

"Diyarbakır'da yeni bir hikaye yazmamız lazım"

Diyarbakır'ın Anadolu coğrafyasında en önemli ve kadim şehirlerden biri olduğuna işaret eden Karaloğlu, kentin çok sayıda tarihi ve kültürel varlığı barındırdığını kaydetti.

"El birliğiyle öncelikle siz değerli basın mensuplarımızın desteğiyle Diyarbakır'da yeni bir hikaye yazmamız lazım. Diyarbakır bu yeni hikayeyi hak ediyor." diyen Karaloğlu, yalnızca Diyarbakır'ın değil, bölge turizmini hareketlendirmek için Kültür Bakanlığı, Türkiye Tanıtım Ajansı, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla "Mezopotamya Kültür Rotası" üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

"Huzur ortamı turizmi hareketlendirmek için bize büyük bir fırsat veriyor"

Karaloğlu, Diyarbakır'da yapacakları büyük bir tanıtım toplantısıyla bu çalışmayı Türkiye gündemine de taşımak istediklerini dile getirerek, "Artık bölgedeki huzur ortamı bölgenin turizmini hareketlendirmek için bize büyük bir fırsat veriyor. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa iş birliği yaparak, bir sinerji oluşturarak, bölgenin turizmini, turizmden bölge halkının gelirini artıracak, ekonomiyi tabana yayacak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak
Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak
Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak
Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak

Diyarbakır Surları, Diyarbakır, Turizmi, Burçlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır         
18:32
Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
17:28
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar         
16:42
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei