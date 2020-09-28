Son dakika haber: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Son dakika gündem haberi... Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Son dakika haber: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 509 artarak 278 bin 722'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 87 artışla 10 bin 473'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 856 artışla 206 bin 870'e ulaştı.?

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 71 bin 339'a, Doğu Cava'da 43 bin 174'e, Bali'de 8 bin 639'a ve Açe'de 4 bin 325'e çıktı.

Öte yandan Kovid-19 ile Mücadele Gücü Başkanı Doni Monardo, vakaların yoğun olduğu kırmızı kategorideki bölgelerde virüsten korunmaya karşı belirli standartları karşılayan maske kullanılmasını planlandıklarını açıkladı.

Malezya'da toplam vaka sayısı 11 bini geçti

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 115 artarak toplamda 11 bin 34'e, aktif vakalar ise 1011'e yükseldi.

Bugün 54 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 889'a çıktı.

Kovid-19'dan toplam 134 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 287 artarak 83 bin 295'e çıktı.

Son bir günde 6 bin 724 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 159 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da virüse bağlı can kaybı sayısı 1574'e yükseldi.

Endonezya, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

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