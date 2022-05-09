Son dakika haber... Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

09.05.2022 17:43
Son dakika haber... Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri: Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hazır kıta ve dalgıç, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile komandoların katıldığı çalışmalarda, Oltu Çay'ı çevresinde ve içinde arama yapılıyor.

Dron ile geniş açı özelliği bulunan kameralar kullanılan aramalarda, Van ve Artvin'den iki, jandarmaya ait iki olmak üzere toplamda 4 bot da çalışmalara destek veriyor.

Çalışmaların genişletilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığında görevli Ankara'dan gelen özel SAK ekibi de su altı kameralarıyla arama çalışmasına katıldı.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personelinin cansız bedenine aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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Erzurum, Artvin, Nisan, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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