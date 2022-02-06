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Son dakika haber | Eski Ukrayna Savunma Bakanı: "Rus birlikleri Kiev'i ele geçirmeye hazır" - Son Dakika

Son dakika haber | Eski Ukrayna Savunma Bakanı: "Rus birlikleri Kiev'i ele geçirmeye hazır"

06.02.2022 18:00
Son dakika haber | Eski Ukrayna Savunma Bakanı: "Rus birlikleri Kiev'i ele geçirmeye hazır"

Son dakika gelişmesine göre Eski Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i veya başka bir şehri ele geçirmeye yetecek kadar askerinin olduğunu fakat bunun henüz büyük çaplı işgal için yeterli olmadığını bildirdi.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i veya başka bir şehri ele geçirmeye yetecek kadar askerinin olduğunu fakat bunun henüz büyük çaplı işgal için yeterli olmadığını bildirdi.

Eski Ukraynalı bakan Zagorodnyuk, İngiliz The Guardian'a verdiği röportajda, Rus işgalinin kaçınılmaz olduğuna inanmadığını dile getirerek, Rusya'nın asker yığınağının sürdüğünü ancak Kremlin'in niyeti ve stratejisinin belirsiz olduğunu kaydetti.

"Rusya artık Ukrayna'daki herhangi bir şehri ele geçirebilir." değerlendirmesinde bulunan Zagorodnyuk, ancak büyük çaplı bir saldırı için hala 200 bin askerin yeterli olmadığını düşündüğünü belirtti.

Zagorodnyuk, "Burada siyasi bir son görmüyoruz." ifadesini kullanarak, Putin'in Kiev'i ele geçirmesi durumunda, büyük çaplı bir savaşın olacağını ve Ukrayna ordu güçlerinin mücadele edeceği yorumunda bulundu.

Eski bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muazzam bir direniş olacak. (Putin) Neden bunu yapasın ki? Ukrayna, 'Rusya'ya katılalım' demeyecek. Bu anlaşıldı. Tabii ki Putin tamamen hayal dünyasında yaşamıyorsa ve kendi gerçeklik anlayışına sahip değilse. Kan olacak, yaptırımlar olacak. Şu anda Avrupa'da kimsenin böyle bir uluslararası savaşa ihtiyacı yok."

-" Moskova, daha önce de benzer yanıltma operasyonları gerçekleştirmişti"

Zagorodnyuk, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğu açıklamalarına da değinerek, ABD yönetiminin Rusya'nın planları ve kapasite hakkında istihbarat yayınlamakta haklı olduğunu belirtti.

Rusya'nın bu olası planın "biraz tuhaf" göründüğünü dile getiren Zagorodnyuk, ancak Moskova'nın daha önce benzer yanıltma operasyonları gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Zagorodnyuk, Rusya'nın Belarus'taki asker sayısını artırdığına da dikkati çekerek, "Olası bir saldırıya hazırlanıyorlar. Benim asıl endişem Kiev için." ifadesini kullandı.

ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yapmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Ukrayna, İşgal, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eski Ukrayna Savunma Bakanı: 'Rus birlikleri Kiev'i ele geçirmeye hazır' - Son Dakika


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