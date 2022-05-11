Son dakika haber... Filistin Adli Tıp Enstitüsü: Aljazeera muhabiri öldürücü bir kurşunla vurulmuş - Son Dakika

Filistin Adli Tıp Enstitüsü yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah görevini yaptığı sırada öldürülen Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürücü bir kurşunla vurulduğunu bildirdi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Necah Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Adlı Tıp Enstitüsü Müdürü Reyyan el-Ali, Ebu Akile'nin cesedi üzerinde yapılan otopsinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Ebu Akile'nin kafasındaki yaranın büyüklüğüne işaret eden Ali, "Geniş bir yara oluşmuş. Kafatasında ve beyninde tam bir dağılma olmuş durumda. Ebu Akile öldürücü bir kurşunla vurulmuş. Deforme olmuş kurşun da laboratuvarda incelenmek üzere muhafaza ediliyor." dedi.

Filistinli gazetecinin kafasından vurulmuş olması hasebiyle otopsi çalışmasının ilk aşamasını kafa bölgesinde yaptıklarını aktaran Ali, ikinci aşama olan vücudun diğer bölgelerinde de otopsi yapacaklarını belirtti.

Ebu Akile'nin ölüm sebebini öğrenmek ve cinayetin sorumlularına ilişkin kanıt için otopsi işleminin başsavcılıktan gelen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini dile getiren Ali, şunları kaydetti:

"Ebu Akile'ye isabet eden kurşun bir metreden uzak mesafeden sıkılmış. Kurşunun bir metreden yakın mesafeden olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Kurşunun türüne dair bilgiler ise adli laboratuvardan sonraya bırakıldı. Kullanılan silah ise yüksek hıza sahip."

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.