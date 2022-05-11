Son dakika haber... Filistin Adli Tıp Enstitüsü: Aljazeera muhabiri öldürücü bir kurşunla vurulmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Filistin Adli Tıp Enstitüsü: Aljazeera muhabiri öldürücü bir kurşunla vurulmuş

11.05.2022 15:47
Son dakika haber... Filistin Adli Tıp Enstitüsü: Aljazeera muhabiri öldürücü bir kurşunla vurulmuş

Edinilen son dakika haberine göre Filistin Adli Tıp Enstitüsü yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah görevini yaptığı sırada öldürülen Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürücü bir kurşunla vurulduğunu bildirdi.

Filistin Adli Tıp Enstitüsü yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah görevini yaptığı sırada öldürülen Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürücü bir kurşunla vurulduğunu bildirdi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Necah Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Adlı Tıp Enstitüsü Müdürü Reyyan el-Ali, Ebu Akile'nin cesedi üzerinde yapılan otopsinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Ebu Akile'nin kafasındaki yaranın büyüklüğüne işaret eden Ali, "Geniş bir yara oluşmuş. Kafatasında ve beyninde tam bir dağılma olmuş durumda. Ebu Akile öldürücü bir kurşunla vurulmuş. Deforme olmuş kurşun da laboratuvarda incelenmek üzere muhafaza ediliyor." dedi.

Filistinli gazetecinin kafasından vurulmuş olması hasebiyle otopsi çalışmasının ilk aşamasını kafa bölgesinde yaptıklarını aktaran Ali, ikinci aşama olan vücudun diğer bölgelerinde de otopsi yapacaklarını belirtti.

Ebu Akile'nin ölüm sebebini öğrenmek ve cinayetin sorumlularına ilişkin kanıt için otopsi işleminin başsavcılıktan gelen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini dile getiren Ali, şunları kaydetti:

"Ebu Akile'ye isabet eden kurşun bir metreden uzak mesafeden sıkılmış. Kurşunun bir metreden yakın mesafeden olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Kurşunun türüne dair bilgiler ise adli laboratuvardan sonraya bırakıldı. Kullanılan silah ise yüksek hıza sahip."

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

YORUMLAR
500
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli yaralandı İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli yaralandı

Batı Şeria, Adli Tıp, Filistin, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Filistin Adli Tıp Enstitüsü: Aljazeera muhabiri öldürücü bir kurşunla vurulmuş - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Filistin Adli Tıp Enstitüsü: Aljazeera muhabiri öldürücü bir kurşunla vurulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement