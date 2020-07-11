Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu kadrosunu tamamladığı kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında dokuz yeni sözleşme imzaladı.

Yabancı oyuncu rotasyonu için çalışmalarını tamamlayan takımımız öncelik olarak geçtiğimiz sezon da formamızı giyen ve ligimizin tartışmasız en iyi skorerlerinden olan Bria Hartley ile sözleşme yeniledi. Uzun rotasyonuna ekleme olarak Birleşik Amerikalı Mercedes Russell ve 2020 WNBA Draft'larında ilk tur beşinci sıradan seçilen Bella Alarie ile sözleşme imzalanırken Letonyalı tecrübeli milli forvet Anete Steinberga da gelecek sezon sarı kırmızı formayı giyecek.

Takımımız yerli rotasyonuna ise üç yeni isim eklerken iki oyuncumuzla da sözleşme tazeledi. Sarayın Sultanları'nda daha önce de sarı kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki kısa forvet Cansu Köksal ile anlaşmaya varıldı. Oyun kurucu rotasyonuna ise ligimizin en değerli kısa oyuncularından, milli formaya da hizmet eden Pelin Derya Bilgiç ve Asena Yalçın eklendi.

Takımımız, altyapımızdan yetişen ve son üç sezondur A takım kadrosunda süre şansı da bulan Meltem Yıldızhan ve Eda Şahin ile de sözleşme yeniledi. Altyapımızın yetiştirdiği dört değerli ve gelecek vaat eden oyuncumuz olan Mısra Albayrak, Miray Balotu, Sude Yılmaz ve Melisa Eroğlu da bu sezon A takım kadromuzda yer alacaklar.

Kadromuza yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletirken yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve EuroLeague Women'da mücadele edecek olan Sarayın Sultanları'na başarılar dileriz."