Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek - Son Dakika

Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek

20.01.2021 16:57

Edinilen son dakika haberine göre Gelecek Partisi il başkanları, saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a destek için Özdağ'ın Ankara'daki evinin önünde toplandı.

Gelecek Partisi il başkanları, saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a destek için Özdağ'ın Ankara'daki evinin önünde toplandı.

İl başkanları adına burada açıklama yapan Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Gülnur Özkaya Hayran, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınadı.

Hayran, "Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanmasında kolluk kuvvetlerimize ve hukukun işlemesi konusunda adalet mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz." dedi.

Türkiye'nin en baskıcı dönemlerinden birini yaşadığını, yönetimde bulunanların basın mensupları ve muhalefet partilerine ilişkin sözlerinin "durumdan vazife çıkaranları şiddete yönelttiğini" savunan Hayran, sözlerine şöyle devam etti:

"Saldırganların yakalanması bizler için sevindirici bir haberdir. Ancak, pandemi döneminde, sağlık ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz şu günlerde, birilerinin çıkıp kışkırtıcı söylemler ve tehditlerle davaya müdahil olan savcıyı bile etki altında bırakma teşebbüsleri kabul edilemez. Bu hareketler, demokrasi ve güven ihtiyacımızı artırmakta, ülkemize ve insanımıza zarar verdiği gibi bizleri de derin üzüntüye ve endişeye sevk etmektedir."

Ankara İl Başkanı Gülnur Özkaya Hayran, bazı siyasi parti liderlerinin saldırıyı görmemesinin kaygı verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hoşgörü ve onay anlamı taşıyan bu tepkisizlik, çeteler ve mafyalara güç verdiği gibi vatandaşı da tedirgin etmektedir. Yüzyıllardır bu kadim coğrafyada din, dil, ırk, renk ayırmaksızın kardeşçe özgürce yaşadığımız bizlerin huzurunu kimse bozamayacaktır.

Saldırıya maruz kalan Genel Başkan Yardımcımız sayın Selçuk Özdağ ve gazeteci arkadaşlarımız Afşin Hatipoğlu ve Orhan Uğuroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, huzurlu güvenli bir ülkede yaşayacağımız günlerin çok yakın olduğunu aziz milletime iletmek istiyoruz."

Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek
Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek
Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek
Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek

Gelecek Partisi, Selçuk Özdağ, Adalet, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Gelecek Partisi il başkanlarından, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a destek - Son Dakika


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