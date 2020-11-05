Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı

05.11.2020 14:58
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]

Son dakika haberi... GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen arama çalışmaları sürdürülen kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde halen arama çalışmaları sürdürülen kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Selde kaybolan ve halen arama çalışmaları süren operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün için kentteki Hacı Miktat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kaybolanların yakınları ile vatandaşlar katıldı.ARAMALAR SÜRECEKNamazın ardından konuşan Vali Ünlü, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının süreceğini belirterek, "Kış geliyor, ekipler yöntem değiştirecek. İhbar ve şüphe üzerine veya yeni bir gelişme olunca ekipler çalışmalarına devam edecek. Ekiplerin bir bölümünü tecrübeli oldukları için İzmir depremine gönderdik. Onların yerine yeni ekiplerimiz geldi. Rize'den JAK timi çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmaları farklı metotlarda farkı şekillerde mevsim şartları elverdiği sürece devam edecek. Dere yataklarındaki iş makineleri kış nedeniyle güvenli bölgeye çekildi. JAK, JÖAK, UMKE ve AFAD ekipleri dere yataklarında, vadilerde, denizde arama tarama faaliyetlerine devam edecek. Önceki yoğunluk gibi değil, mevsim şartlarına göre devam edilecek. İnşallah bulup son vazifemizi yapmak istiyorum. Ailelere sabırlar diliyorum" dedi.'YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR'Vali Ünlü, sel afetinin yaralarının sarılmaya devam ettiğini de aktararak, "İnşallah bu afetten ders çıkarırız. Bunların yaşanmaması ve sonuçlarının bu kadar ağır olmaması için tedbirler almaya devam etmeliyiz. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunuyorum, afetin yaraları da sarılmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı

Giresun, Cenaze, Asker, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı         
14:35
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti         
14:27
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı         
14:08
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:19:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Giresun'daki sel afetinde kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei