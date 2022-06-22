Son dakika haber | Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Askeri Öğrencilerle İlgili Kararını Değerlendirdi: "Umut Verici Bir Gelişme" - Son Dakika
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Son dakika haber | Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Askeri Öğrencilerle İlgili Kararını Değerlendirdi: "Umut Verici Bir Gelişme"

22.06.2022 15:17

Son dakika gündem haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrencilerin tahliye kararıyla ilgili “Bugün bu gelişmenin olması hukuk adına, adalet adına ve toplumun adalete olan inancının giderek zayıfladığı bir süreçte umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz, tahliye olan öğrencilerimize geçmiş olsun diliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrencilerin tahliye kararıyla ilgili "Bugün bu gelişmenin olması hukuk adına, adalet adına ve toplumun adalete olan inancının giderek zayıfladığı bir süreçte umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz, tahliye olan öğrencilerimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Sultanbeyli dosyasında askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Bu karar sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı. "Askeri Öğrenciler Komitesi" adlı sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde, "Arkadaşlarımızın halkla birlikte İstiklal Marşı okudukları Sultanbeyli dosyasında Yargıtay, onlarca Askeri Öğrenci hakkında tahliye kararı verdi. Sayılar henüz net değil, detaylar gelecek… En az 67 arkadaşımızın tahliye olduğu gelen bilgiler arasında…" paylaşımı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, öğrencilerin tahliye edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün güne umut verici bir gelişmeyle başladık. Yargıtay bir kısım askeri öğrencinin dosyasında askeri öğrencilerin 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olmadıkları ve bu nedenle cezalandırılamayacağı yönünde bir karar verdi, 64 askeri öğrencinin tahliyesi başladı. Ben buradan tahliye olan askeri öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Biliyorsunuz bu olayın başından beri sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu askeri öğrenciler konusunda oldukça net. Grup toplantılarında, televizyon programlarında duruşumuzu sergilemiştir, askeri öğrencilerin günahı ne, onlar emir komuta zincirinde hiçbir şeyden haberi yokken bu şekilde çok ağır bir yaptırımla cezalandırılmasının hukuka, adalete ve vicdana sığmadığını ifade etmiştir. Bugün bu gelişmenin olması hukuk adına, adalet adına ve toplumun adalete olan inancının giderek zayıfladığı bir süreçte umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz, tahliye olan öğrencilerimize geçmiş olsun diliyoruz, ailelere de gözünüz aydın…"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Askeri Öğrencilerle İlgili Kararını Değerlendirdi: 'Umut Verici Bir Gelişme' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Askeri Öğrencilerle İlgili Kararını Değerlendirdi: "Umut Verici Bir Gelişme" - Son Dakika
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