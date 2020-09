DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'yi makamında ağırladı. İkili kısa süre sohbet ettikten sonra Konuralp Antik Tiyatro kazı alanını ziyaret etmek üzere merkez binadan ayrıldı.

Düzce bugün önemli bir ismi daha Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde ağırladı. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı, Düzceli Hamza Cebeci, Vizyon Mimarlık Firma Ortağı Övgü Hançerlioğlu ile birlikte Düzce'ye geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret eden Cebeci ve Hançerlioğlu daha sonra Başkan Özlü ile birlikte Konuralp Antik Tiyatro kazı alanına hareket etti.

2 bin yıllık bir tarih

Konuralp Antik Tiyatro alanında devam eden kazı çalışmalarını ziyaret eden Başkan Özlü, Hamza Cebeci'ye kazılarda kat edilen mesafe hakkında bilgi verdi. Başkan Özlü: "Konuralp, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan, yer altında türlü tarihi zenginliklere sahip, Batı Karadeniz'in en büyük Antik kenti. Burada Türk Tarih Kurumu'nun desteği ve kurumlar arası iş birliği halinde yürüttüğümüz kazılarda sadece bu bölge için değil, Anadolu'da en iyi korunmuş tarihi yapılara rastladık. Düzce Belediyesi olarak her gün yaklaşık 50 personel ile buradaki çalışmalara destek veriyoruz. Her kazdığımız noktadan adeta bir tarih ortaya çıkıyor, tarihin seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Hedefimiz bu tarihi alanı 3 yıl içinde Dünya Mirasına kazandırmaktır. Bugün burada bizlerle olan misafirlerimiz de bizim için çok değerli, onlara buradaki hazineyi göstermek istedik" dedi. - DÜZCE