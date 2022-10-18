Son dakika haber... Hava saldırısında uzuvlarını kaybeden Afgan kız çocuğu, "İyilik Treni" ile tekerlekli sandalyeye kavuştu

Afganistan'da 4 yıl önce düzenlenen hava saldırısında iki bacağını ve bir kolunu kaybeden 11 yaşındaki Hacire, Türkiye'den Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesine katkı sunmak amacıyla gönderilen "İyilik Treni" ile hayatında ilk kez tekerlekli sandalyeye kavuşmanın heyecanını yaşadı.

"İyilik Trenleri" taşıdığı yardımlar sayesinde şu ana kadar on binlerce muhtaç Afgan aileye umut oldu. Şu an 6'ncı "İyilik Treni" ile gelen yardımların dağıtımı ise Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği koordinasyonunda, Afganistan'daki Türk kurumlarının iş birliğinde devam ediyor.

Yardımlar kapsamında Türk Kızılay geçen çarşamba günü başkent Kabil'de Afganistan Şehitler ve Engelliler Bakanlığında organize ettiği yardım programıyla ihtiyaç sahibi 75 engelli Afgan'a tekerlekli sandalye ulaştırdı.

Hayatında ilk kez tekerlekli sandalye sahibi oldu

Kabil'in Hayırhane bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki Afgan kız çocuğu Hacire Otmanhil de yardımlar kapsamında, hayatında ilk kez tekerlekli sandalye sahibi olanlardan sadece biri.

Hacire'nin hayatı 4 yıl önce, o zamanlar ailece yaşadıkları Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde bulunan Kabuli köyünde, yakınlarından birinin Taliban ile bağlantısı olduğu şüphesiyle bir gece evlerine düzenlenen hava saldırısında alt üst oldu.

Saldırı nedeniyle Hacire'nin 4 kardeşi ve 2 kuzeni yaşamını yitirirken doktorlar, Hacire'yi hayatta tutmak için 2 bacağını dizden, sol kolunu da omuzdan kesmek zorunda kaldı.

Aile, tedavi için Pakistan'a götürdükleri Hacire'nin hayatta kalabilmesi için yaklaşık 15 bin dolar harcama yaptı.

Saldırının ardından aile, maddi olarak da çöküntünün içine düştü. Hacire'nin babası şu an İran'da çalışıyor ve kazandığını ailesine gönderiyor.

Hacire, annesi Ziba ve diğer 5 kız kardeşiyle taksicilik yapan amcalarının evinin alt katında, 2 göz odalı bir evde maddi zorluk içerisinde yaşıyor.

Yaşadıkları köyde birçok evin bombalandığını kaydeden aile, hava saldırılarının ABD tarafından düzenlendiğini söyledi.

Hacire ve annesi Ziba, saldırı sonrası altüst olan hayatlarını AA muhabirine anlattı.

"2 kızım, 2 oğlum öldü"

41 yaşındaki Anne Ziba Otmanhil, saldırıda günahsız masum çocuklarının öldüğünü anlatarak, "Saldırılardan birinde bizim ev de hedef alındı. 2 kızım ve 2 oğlum öldü. Diğer kızım (Hacire) da bir kolunu ve 2 bacağını kaybetti. Neden böyle hedef alındığımızı da anlayamadım. Ekonomik durumumuz da çok kötüye gitti." ifadelerini kullandı.

İran'da son bir aydır devam protestolar nedeniyle kocasının işsiz kaldığını ve şu an Afganistan'a dönecek maddi durumunun dahi olmadığını kaydeden Anne Otmanhil, kızının durumuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Her gün kızımın protez bacakları zorlanarak taktığını görünce gözlerim yaşarıyor. Kızım birkaç hafta eğitim için medreseye gitti ancak son 2 aydır, yürüme mesafesindeki medreseye giderken protez bacaklar yaralara neden oldu. Bu nedenle medreseyi de bıraktı. Artık Türk Kızılayın kızıma verdiği tekerlekli sandalye sayesinde kızım okula, medreseye ve arkadaşlarıyla oynamaya da gidebilecek. Daha önce arkadaşları sokakta oynarken o, evde ağlayarak oturuyordu. Bu nedenle şu an çok mutluyum. Kızımın geleceği beni düşündürüyor. Kızıma yardım edilmesi lazım."

Anne Otmanhil, saldırının faillerinin yargılanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"En çok saklambaç oyununu özledim"

Kullandığı protez bacakların kalitesiz olduğunu dile getiren Hacire, bunların sık sık ağrı ve yara yaptığını ifade etti.

11 yaşındaki Hacire, çocukluğunu kendisinden alan saldırıyı yaşı gereği hayal meyal hatırladığını belirterek, "Çok kötü bir gündü. Bu süre içinde çok zorluk ve acılar çektim. Okula gidemiyordum. Protez bacaklarla yürüdüğümde de yaralar oluşuyordu. En çok saklambaç oyununu özledim. Eğitim almak istiyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum." dedi.

Hacire, hayatında ilk defa kavuştuğu tekerlekli sandalyeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce hiç tekerlekli sandalyem olmamıştı. Artık Türk Kızılayın verdiği tekerlekli sandalye sayesinde sokağa çıkabileceğim. Arkadaşlarımla oyunlar oynayabileceğim. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiler. Beni bu hale düşürenlerin adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. Çok büyük hayallerim vardı. Bu saldırıyla hayallerimin hepsi yerle bir oldu. Faillerin cezalandırılmasını istiyorum."

Önceki Afganistan hükümeti döneminde Taliban ile mücadele kapsamında ABD ve müttefiklerinin düzenlediği yoğun hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, bu durum halk arasında büyük tepki toplamıştı.