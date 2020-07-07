Son dakika haber: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın, kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ettiğini savunarak "Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın, kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ettiğini savunarak "Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor. Gençlerden 'dislike'ın intikamını almak istiyor. Barolara diz çöktüremiyor, şimdi Meclis'te bulunan kanun teklifiyle barolara, savunmaya bir intikam operasyonu gerçekleştiriyor." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor

Sancar, Meclis'te partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "demokratik mücadele programının" ikinci aşamasını başlattıklarını söyledi.

Mithat Sancar, 1 Haziran'da başlattıkları "demokratik mücadele programının" ilk aşamasının, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyüş şeklinde gerçekleştiğini anımsatarak "Şimdi de ikinci aşamayı TBMM'den, Ankara'dan başlatıyoruz. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, kadınlarla, gençlerle, aydınlarla olacak. Adaletsizliğe itiraz ediyorduk şimdi bu buluşmalarla adaleti inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

"Bu zihniyeti değiştirmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz"

İktidarın, intikamcı olduğunu, kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ettiğini iddia eden Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor. Gençlerden 'dislike'ın intikamını almak istiyor. Barolara diz çöktüremiyor, şimdi Meclis'te bulunan kanun teklifiyle barolara, savunmaya bir intikam operasyonu gerçekleştiriyor. 7 Haziran 2015'ten beri partimize, partimizle birlikte hareket eden her çevreye intikam saldırıları gerçekleştiriyor. Demirtaş, Yüksekdağ, Baluken ve diğer arkadaşlarımızı, 7 Haziran'ın intikamı için rehin aldılar. Kayyumlar atadılar, milletvekillerinin vekilliğini düşürdüler. Bu iktidarın intikamcı zihniyetine itiraz ediyoruz. Bu zihniyeti değiştirmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Adaleti, hakkı, hukuku, hakkaniyeti toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte inşa edeceğiz."

Barolara ilişkin kanun teklifinin, "biat operasyonu" olduğunu öne süren Sancar, iktidarın, kontrol edemediği alanları kapatmaya veya kendisine biat edecek bir noktaya getirecek düzenlemeler yapmaya yöneldiğini savundu.

Sancar, TBMM Genel Kurulu'nda teklife güçlü ve etkili bir biçimde muhalefet edeceklerini kaydetti.

"Kimseye özel bir çağrımız yok"

Sancar, "Çağrımız, demokrasi güçlerinin bir inşa gücü olmasıdır. Sadece itiraz yetmez aynı zamanda inşa iradesini de ortaya koymak lazım. Vicdanlı herkese, adalete inanan her kesime, demokrasi isteyen her bölüme, baskıya karşı nefes almak isteyen her bir bireye çağrımızdır: Gelin hep birlikte özgürlüğün, demokrasinin, adaletin ve en önemlisi de bunlarla birlikte barışın inşa gücü olalım." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Demokrasi güçlerinin tümüne çağrıda bulunuyorsunuz ama CHP başta olmak üzere muhalefet bloku HDP ile yan yana durmamaya çok özen gösteriyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu Sancar, "Bizim çağrımız sadece belli kesimlere, siyasi partilere yönelik değildir. Bizim çağrımız, Türkiye'deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan ve harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden hesabı mutlaka halk ve tarih soracaktır. Kimseye de özel bir çağrımız yok. Çağrımız bütün topluma, toplumdaki bütün demokrasi güçlerinedir." diye yanıtladı.

Öte yandan basın toplantısına katılan milletvekilleri üzerinde "Hep birlikte savunmayı savunuyoruz" yazılı önlükler giydi.

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı
17:52
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:48:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]