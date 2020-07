Son dakika haber: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın, kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ettiğini savunarak "Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor. Gençlerden 'dislike'ın intikamını almak istiyor. Barolara diz çöktüremiyor, şimdi Meclis'te bulunan kanun teklifiyle barolara, savunmaya bir intikam operasyonu gerçekleştiriyor." dedi.

Sancar, Meclis'te partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "demokratik mücadele programının" ikinci aşamasını başlattıklarını söyledi.

Mithat Sancar, 1 Haziran'da başlattıkları "demokratik mücadele programının" ilk aşamasının, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyüş şeklinde gerçekleştiğini anımsatarak "Şimdi de ikinci aşamayı TBMM'den, Ankara'dan başlatıyoruz. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, kadınlarla, gençlerle, aydınlarla olacak. Adaletsizliğe itiraz ediyorduk şimdi bu buluşmalarla adaleti inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

"Bu zihniyeti değiştirmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz"

İktidarın, intikamcı olduğunu, kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ettiğini iddia eden Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor. Gençlerden 'dislike'ın intikamını almak istiyor. Barolara diz çöktüremiyor, şimdi Meclis'te bulunan kanun teklifiyle barolara, savunmaya bir intikam operasyonu gerçekleştiriyor. 7 Haziran 2015'ten beri partimize, partimizle birlikte hareket eden her çevreye intikam saldırıları gerçekleştiriyor. Demirtaş, Yüksekdağ, Baluken ve diğer arkadaşlarımızı, 7 Haziran'ın intikamı için rehin aldılar. Kayyumlar atadılar, milletvekillerinin vekilliğini düşürdüler. Bu iktidarın intikamcı zihniyetine itiraz ediyoruz. Bu zihniyeti değiştirmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Adaleti, hakkı, hukuku, hakkaniyeti toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte inşa edeceğiz."

Barolara ilişkin kanun teklifinin, "biat operasyonu" olduğunu öne süren Sancar, iktidarın, kontrol edemediği alanları kapatmaya veya kendisine biat edecek bir noktaya getirecek düzenlemeler yapmaya yöneldiğini savundu.

Sancar, TBMM Genel Kurulu'nda teklife güçlü ve etkili bir biçimde muhalefet edeceklerini kaydetti.

"Kimseye özel bir çağrımız yok"

Sancar, "Çağrımız, demokrasi güçlerinin bir inşa gücü olmasıdır. Sadece itiraz yetmez aynı zamanda inşa iradesini de ortaya koymak lazım. Vicdanlı herkese, adalete inanan her kesime, demokrasi isteyen her bölüme, baskıya karşı nefes almak isteyen her bir bireye çağrımızdır: Gelin hep birlikte özgürlüğün, demokrasinin, adaletin ve en önemlisi de bunlarla birlikte barışın inşa gücü olalım." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Demokrasi güçlerinin tümüne çağrıda bulunuyorsunuz ama CHP başta olmak üzere muhalefet bloku HDP ile yan yana durmamaya çok özen gösteriyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu Sancar, "Bizim çağrımız sadece belli kesimlere, siyasi partilere yönelik değildir. Bizim çağrımız, Türkiye'deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan ve harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden hesabı mutlaka halk ve tarih soracaktır. Kimseye de özel bir çağrımız yok. Çağrımız bütün topluma, toplumdaki bütün demokrasi güçlerinedir." diye yanıtladı.

Öte yandan basın toplantısına katılan milletvekilleri üzerinde "Hep birlikte savunmayı savunuyoruz" yazılı önlükler giydi.