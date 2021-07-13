Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya 'ya tayini çıkan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç 'e veda yemeği düzenledi.

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz