Son dakika haber! Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:17

Kaynak: AA

Son Dakika

Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu

Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi

Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı

Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti

Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu

Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarların tepkisini çekti

Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Tüpraş "dövizden para kazanmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı

Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu

Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı

İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü