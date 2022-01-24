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Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

24.01.2022 23:27

Bir son dakika haberine göre İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararıİSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu soruşturma doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Bylock'taki konuşma içerikleri çözümlenen, ayrıca örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri anlaşılan aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtilirken, operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda örgüt üyelerine ait dijital materyallere el konuldu. Bu aramalar sırasında şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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