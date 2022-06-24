Son dakika haber! DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MAHİR SERTÇELİK'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MAHİR SERTÇELİK'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

24.06.2022 16:28
Son dakika haber! DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MAHİR SERTÇELİK'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Son dakika habere göre KAĞITHANE'de, kızıyla boşanma davası süren damadı tarafından iş yeri önünde pompalı tüfekle öldürülen Mahir Sertçelik, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

KAĞITHANE'de, kızıyla boşanma davası süren damadı tarafından iş yeri önünde pompalı tüfekle öldürülen Mahir Sertçelik, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün saat 17.10 sıralarında meydana gelen olayda, birkaç yıldır evli olduğu amcasının kızıyla boşanma aşamasında olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet  başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün görülen boşanma duruşma sonrasında karşı karşıya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeye kadar giden tartışma sonrası amca ile yeğen adliyeden ayrıldı.

Ersin Sertçelik, adliyeden ayrıldıktan sonra otomobiline binerek amcasıyla birlikte çalıştığı Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne giderek beklemeye başladı. Bina girişinde bir süre bekleyen yeğen Sertçelik, amcası iş yerine doğru yürüdüğü sırada otomobiliyle geri geri giderek Mahir Sertçelik'e çarptı. Yere düşen amca ayağa kalkarken, elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, peş peşe ateş etmeye başladı. Amca kanlar içinde yere yığılırken, yeğen otomobiline  binerek kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik'i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Amca katili Ersin Sertçelik, polis tarafından Kağıthane'deki evinde cinayette kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Zanlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Mahir Sertçelik'in cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alınan amca Sertçelik için, Bilal-i Habeşi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Mahir Sertçelik, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e yollandı.

Amca ile yeğenin mesai arkadaşlarından İsmail Erkan, Ersin Sertçelik'in cinayet işleyecek bir yapıda olmadığını ileri sürerek "Şantiyede söylenene göre; adliyede, kendi aralarında bir tartışma yaşanmış. Bir yıldır boşanma aşamasındaydı. Sanırım bu ayrılıkla ilgili bir tartışma. Aralarında babasından dolayı bir husumet varmış. Ayrılık da üstüne ekleniyor. Kötü bir olay. Allah, kimsenin başına vermesin. Aynı vardiyada, beraber çalışıyorduk. İyi bir arkadaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünü izledim, öyle bir şey yapacak bir çocuk değildi. Oradaki görüntü çok kötüydü. Bir şey mi kullanmış, bilmiyorum. O psikolojide bir çocuk değildi" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı Şişli'de damadı tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in cenaze namazı kılındı Eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi Eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi Son dakika: Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü Son dakika: Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MAHİR SERTÇELİK'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:34 46 yaşındaki adam, evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 19:58:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MAHİR SERTÇELİK'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement