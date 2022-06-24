Son dakika haber! DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MAHİR SERTÇELİK'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

KAĞITHANE'de, kızıyla boşanma davası süren damadı tarafından iş yeri önünde pompalı tüfekle öldürülen Mahir Sertçelik, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği memleketi Nevşehir 'e uğurlandı.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün saat 17.10 sıralarında meydana gelen olayda, birkaç yıldır evli olduğu amcasının kızıyla boşanma aşamasında olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün görülen boşanma duruşma sonrasında karşı karşıya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeye kadar giden tartışma sonrası amca ile yeğen adliyeden ayrıldı.

Ersin Sertçelik, adliyeden ayrıldıktan sonra otomobiline binerek amcasıyla birlikte çalıştığı Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne giderek beklemeye başladı. Bina girişinde bir süre bekleyen yeğen Sertçelik, amcası iş yerine doğru yürüdüğü sırada otomobiliyle geri geri giderek Mahir Sertçelik'e çarptı. Yere düşen amca ayağa kalkarken, elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, peş peşe ateş etmeye başladı. Amca kanlar içinde yere yığılırken, yeğen otomobiline binerek kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik'i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Amca katili Ersin Sertçelik, polis tarafından Kağıthane 'deki evinde cinayette kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Zanlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Mahir Sertçelik'in cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alınan amca Sertçelik için, Bilal-i Habeşi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Mahir Sertçelik, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e yollandı.

Amca ile yeğenin mesai arkadaşlarından İsmail Erkan, Ersin Sertçelik'in cinayet işleyecek bir yapıda olmadığını ileri sürerek "Şantiyede söylenene göre; adliyede, kendi aralarında bir tartışma yaşanmış. Bir yıldır boşanma aşamasındaydı. Sanırım bu ayrılıkla ilgili bir tartışma. Aralarında babasından dolayı bir husumet varmış. Ayrılık da üstüne ekleniyor. Kötü bir olay. Allah, kimsenin başına vermesin. Aynı vardiyada, beraber çalışıyorduk. İyi bir arkadaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünü izledim, öyle bir şey yapacak bir çocuk değildi. Oradaki görüntü çok kötüydü. Bir şey mi kullanmış, bilmiyorum. O psikolojide bir çocuk değildi" diye konuştu.

- İstanbul