Son dakika haber: İstanbullu iş adamı, dere yatağında ölü bulundu
Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan iş adamı Hasan Hafızoğlu ölü bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan iş adamı Hasan Hafızoğlu ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve Ören Mahallesi yakınlarındaki Bozalan mevkiindeki tatil sitesindeki yazlığına eşi ve iki çocuğu ile birlikte tatile gelen iş adamı 72 yaşındaki Hasan Hafızoğlu, Pazar günü öğle saatlerinde bir arkadaşı ile yürüyüşe çıktı. Arkadaşının iki saat sonra geri döndüğü yürüyüşün ardından dere yatağından ormanlık alana giren ve iki saat sonra dönerim diyen Hafızoğlu'ndan akşam saatlerine kadar haber alamayan ailesi Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT Bodrum ekibine ihbarda bulunarak yardım istedi. Ören Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma köpekleri ile Bodrum AKUT ekibi de Hafızoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan arama sonucunda Hafızoğlu'nun cansız bedeni bugün sabah saatlerinde dağlık bölgede dere yatağı kenarında bulundu. Dereyi geçmek isterken yüksek bir yerden düşmüş olabileceği tahmin edilen Hafızoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ve araştırmalar sonucunda belli olacak. - MUĞLA
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