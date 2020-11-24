Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti - Son Dakika

Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti

24.11.2020 14:07

Kadın muhtarlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kadın muhtarlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında muhtarları, Başakşehir'deki Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İ. Hayati Selvi ile öteki ilgililer ağırladı. Burada muhtarlara sunum yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Süreyya Ünlü, il jandarma komutanlığının aile içi şiddetle mücadele ve kadına yönelik şiddet çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ünlü, kadınlara yönelik aile içi şiddetle mücadeleyle ilgili 6284 sayılı kanun kapsamında kadınlara tanınan haklar ve Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımıyla ilgili kadınlara yönelik faaliyetlerini anlattı. Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların haklarını ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturduğu ifade eden Ünlü, şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddet ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen eylemsel bir sorundur. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok yönlü bütüncül ve yaklaşım ve toplumun bütün kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla disipline özgü yaklaşım ve çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir." Esenyurt Akevler Mahallesi Muhtarı Süheyla Karademir de sunum sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına şiddetin olmamasını temenni ettiklerini belirterek, "Kadına şiddetin ailede eğitimle çocuklarımıza daha iyi, her şeyin doğrusunu öğreterek daha faydalı bir toplum elde edeceğimizi düşünüyorum. Peygamber Efendimiz bile eşinden bir şey isterken emir kipiyle bile konuşmuyormuş." diye konuştu. Karademir, sunum sırasındaki gözlemlerine ilişkin, "KADES projesiyle ilgili görüştük. Bu uygulamaları telefona indirdiğimizde kadınlarımızın hiçbir şekilde adres belirtmeden sadece konum bilgisiyle emniyet mensuplarımızın şiddet gören kadınlarımıza ulaşmasını kolaylaştıracak bir uygulama olduğunu öğrendik. Çok güzel bir program, tüm kadınlarımızın bunu indirip kendisi şiddet görmese bile çevresinde şiddet gören kadınlarımıza yardımcı olabileceği bir uygulama. Bu konuda İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Nadiye Polat ise "KADES'in yapılabilecek en güzel uygulama olduğunu gördük, öğrendik ve bunun vatandaşlarımıza, kadınlarımıza da ulaşmasını sağlayacağız." dedi. Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, KADES uygulamasına ilişkin bilgi aldıklarını dile getirdi.

Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti
Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti
Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti
Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın muhtarlar, jandarmayı ziyaret etti - Son Dakika


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