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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

28.08.2021 15:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu toprağın çocuğu olduğumuzu, hangi tarihsel sorumluluğu taşıyan insanlar olduğumuzu bilerek bu toplumu, ülkeyi birkaç fersah daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu toprağın çocuğu olduğumuzu, hangi tarihsel sorumluluğu taşıyan insanlar olduğumuzu bilerek bu toplumu, ülkeyi birkaç fersah daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Bakan Yanık, Kahramanmaraş'taki programları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yanık, kente çok uzun yıllar önce geldiğini ve büyük değişiklikler olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türk edebiyatı için önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

"7 Güzel Adam'ın memleketi. Türk edebiyatının ve Türk düşünce dünyasının çok önemli isimlerinin yetiştiği toprak. Anadolu irfanı ya da bizim öz kültürümüz, edebiyat, sanat ve bütün düşünce biçimiyle adeta bir usare halinde bulunduğu bir yer. Ben de hemşehriniz sayılırım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biraz hızlı ama güzel bir program icra edeceğiz."

Yanık, daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

"Ülkeyi birkaç fersah daha ileriye taşıyacağız"

Bakan Derya Yanık, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret ederek, kentte yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ın ismi gibi "kahraman" olduğunu vurgulayan Yanık, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi kentte olduğu için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, kentin bölgede çok önemli yeri olduğunu, 1980'lerden itibaren Anadolu aslanları illeri arasında yer aldığını ifade ederek, "Tekstilde hamle yapan, içinde bulunduğu bölgeyi kalkındıran birkaç şehirden birisi. Bu anlamda kültürüyle, edebiyatıyla, tarihiyle, değer ve inanç noktasındaki hassasiyetiyle bölgemizde önemli bir yeri dolduruyor." dedi.

Yoğun bir dijitalleşme ve teknoloji çağına girildiğine dikkati çeken Yanık, zamanın önüne geçecek bilginin üretilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yanık, bilgi üretirken sahip olunan değerlerden uzaklaşılmaması gerektiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkisini bir arada yapmak kolay değil. Ama ecdadımız tarihin her döneminde bunu yapabilmiştir. Selçuklu'yu bilgisi ve hikmeti bir arada tutarak kurmuş ve yaşatmıştır. Devamında Osmanlı'yı cihan imparatorluğu haline getirmiş, medeniyet kurmuştur. Bugün bizler bilgiyi ve hikmeti bir arada tutarak ülkemizi modern dünyanın içerisinde hak ettiği yere taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz. Türkiye nüfusundan, toprak genişliğinden, ekonomisinden bağımsız olarak çok büyük, kudretli bir ülkedir. 'Türkiye Türkiye'den büyük' denir. Evet gerçekten 'Türkiye Türkiye'den büyük', bunu özellikle gözünü, kalbini bize çevirmiş toplulukları gördüğümüzde daha çok anlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'teki programını izlerken şu söylediğimi bir kez daha fark ettim. Tamamen doğal duygularla onun etrafında halkalanmış Bosnalı kardeşlerimiz. Bu güven tarihten kaynağını alan bir güven. Boş değil. Türkiye karşılığını da Cumhurbaşkanımızın şahsında bütün dünyaya tek tek gösterdi ve gösteriyor. Dolayısıyla biz bugün her noktada Türkiye'nin 81 ilinin tamamında nerede durduğumuzu, bu toprağın çocuğu olduğumuzu, hangi tarihsel sorumluluğu taşıyan insanlar olduğumuzu bilerek bu toplumu, ülkeyi birkaç fersah daha ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızın ötesine taşıyacağız."

"Gençleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamakla yükümlüyüz"

Yanık, son 20 yılı yaşayan gençlerin şanslı olduğunu, her sorunu hızlıca çözen siyasi iradenin içine doğup büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'de son aylarda yaşanan doğal felaketlere de değinen Yanık, Artvin ziyaretinde herkesin son büyük afet olarak 1999 depremini hatırladığını, onun üzerine çok afetler olmasına rağmen iktidarın çözümleri ve müdahalesi sayesinde en büyük felaket olarak 1999 depreminin hatırlandığını kaydetti.

Bugünü okuyarak gençleri geleceğe hazırlamak gerektiğini dile getiren Yanık, "O kaynağı biz geleceğe en güzel şekilde taşımakla yükümlüyüz. Bu bizim sorumluluğumuz. Ama gençlerimizin de yaşadıkları ülkeyi, toplumu, zamanı iyi anlayarak bu topluma karşı vazifelerini yerine getirmek sorumlulukları." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de belediyenin ve şehrin birçok alanda öncü olduğunu ifade etti.

Valilik ve il müdürlüğüyle koordinasyonla çalıştıklarını dile getiren Güngör, "Yaptığımız sosyal hizmetlerde ve yardımlarda iş birliği yapıyoruz. Birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Güngör, kentte yürüttükleri sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında Bakan Yanık'a bilgi verdi.

Ziyaretler sırasında Yanık'a AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

Kahramanmaraş, Derya Yanık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahramanmaraş Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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