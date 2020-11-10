Karslı serebral palsi hastası Selin Aksoy, Atatürk sevgisini yazdığı şiirle anlattı - Son Dakika

Selin Öykü Aksoy'a çiçek hediye edilmesi

Selin Öykü Aksoy'un yazdığı şiiri okuması

Anne Çiğdem Aksoy ile röportaj Karslı serebral palsi (beyin felci) hastası Selin Öykü Aksoy, yüreğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgisini yazdığı şiirle dile getirdi.

Arpaçay ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında, Atatürk sevgisini yazdığı şiirle anlattı.

Aksoy, şiirini evinde ağırladığı gazetecilere okuduktan sonra yaptığı açıklamada, her 10 Kasım'da büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Atatürk'e hayranlığını dile getiren Aksoy, ardından yazdığı şiiri coşkuyla okudu.

Anne Çiğdem Aksoy da kızının Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığını yazdığı şiirle 10 Kasım'da anlatmak istediğini belirterek, "Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde anıyoruz. Atatürk rahat uyusun, arkasında böyle neferleri var, devrimlerini yaşatacaklar." dedi.