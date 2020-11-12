Son dakika haber: Kocaeli'de jandarma afetlere karşı tatbikat yaptı - Son Dakika

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı deprem sonrası tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı yaptı. Çadır kurma eğitimlerinin yapıldığı tatbikatta 4 dakika 33 saniyede çadır kuruldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, deprem sonrası tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı yaptı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan tatbikata, AFAD ve ilgili kuruluşlar katıldı. Tatbikatta senaryo gereği sahada ekiplerin yürüttüğü faaliyetler koordinasyon merkezinden yönetildi. Sahada yapılan tatbikatta ise jandarma ekipleri çadır kent kurulması işlemlerinin en hızlı şekilde sağlanması amacı ile en kısa sürede deprem çadırlarını kurmaya çalıştı. Tatbikatta ekipler çadırı 4 dakika 33 saniyede kurdu. İzmir'de yaşanan depremde en hızlı 7 dakikada kurulan deprem çadırının 5 dakikanın altında kurulması beğeni topladı. Tatbikatta vatandaşların afet sırasında "e-Devlet" veya AFAD'ın resmi web sitesi üzerinden bulundukları alana en yakın toplanma merkezlerinin adreslerini görebilecekleri belirtildi.