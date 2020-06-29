Son dakika haber | Konya'da 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı
Son dakika güncel haberi... Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Yunak ilçesinde 26 Haziran'daki kazada yaralanan tır şoförü Ufuk Demirtaş (36), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Demirtaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Konya- Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:19 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Konya'da 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor