Konya- Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa 'da toprağa verilmişti.

Konya 'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

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