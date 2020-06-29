Son dakika haber | Konya'da 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Konya'da 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

Son dakika güncel haberi... Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

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Yunak ilçesinde 26 Haziran'daki kazada yaralanan tır şoförü Ufuk Demirtaş (36), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Demirtaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konya- Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya'da 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

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