Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 705'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 705'e yükseldi

05.12.2020 20:27
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 705'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testte, 31 bin 896 vaka ile 6 bin 128 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 196 kişi ile toplam can kaybı 14 bin 705'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testten 31 bin 896 vaka, 6 bin 128 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 100 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84, toplam hasta sayısı 533 bin 198, toplam vefat sayısı 14 bin 705, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 800, toplam iyileşen hasta sayısı 427 bin 242 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.'KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA ARA VERELİM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" açıklamasında bulundu.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 705'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı Koronavirüs vakalarının yüzde 100 arttığı Antalya'da, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz
Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti         
20:33
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler         
19:59
Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu         
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı         
18:49
Türk Telekom'da kırmızı kart! Golcü futbolcu yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışı kaldı Türk Telekom'da kırmızı kart! Golcü futbolcu yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışı kaldı         
17:50
Eşini tüfekle vuran kocanın Eşini tüfekle vuran kocanın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" sözleri pes dedirtti         
16:07
Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar         
15:27
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu         
12:19
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 20:45:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 705'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei