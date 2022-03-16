LİSELİLERİN HEDEFİ HOUSTON, ROBOTLARININ ADI 'HOUSTON HORNET' - Son Dakika

KABATAŞ Erkek Lisesi öğrencilerinin kurduğu robotik takımı KELROT, FIRST Robotik Yarışması'nın (FRC), Avrupa bölgesel ayağı İstanbul'da yarışmaya başladı. KELROT takımı yarışmada şampiyon olup Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrindeki finale kalmak istiyor.

Liseler arasında ve uluslararası çapta düzenlenen FIRST Robotik Yarışması'nın (FRC), Avrupa bölgesel ayağı İstanbul'da başladı. Türkiye'de Fikret Yüksel Vakfı'nca düzenlenen yarışma kapsamında robotlarını tasarlayan öğrenciler, kendi iş planlarını oluşturup, kaynak bularak sürdürülebilir bir takım inşa ediyor. 33 ülkeden 95 bini aşkın öğrencinin katılımıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkede düzenlenen yarışmaların sonunda, birinciliği elde eden takım Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde düzenlenecek finale gitmeye hak kazanacak. Takımlar, 6-8 haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında, 130 santimetreyi aşmayan, oyun oynayan, topları ve diskleri belirlenen hedef yerlere atan, barlara asılıp tırmanan ve denge kirişlerinde duran robotlar tasarlıyor ve o robotlar bir futbol maçı yapıyor.

'TEKRAR ŞAMPİYON OLUP ABD'DE YARIŞMAYI İSTİYORUZ"

Bu yıl İstanbul'da 50 takım yarışacak. O takımlardan biri de Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin kurduğu robotik takımı KELROT. Robotik Kulüp Öğretmeni Gürsel Kaya, 'Çocukların hem mühendislik becerileri hem de yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri için düzenlenen bir yarışma. Bunun bir Türkiye ayağı var bir de Türkiye'de şampiyon olduktan sonra ABD ayağı var. Daha önce şampiyon olmuştuk ancak pandemi nedeniyle gidemedik, inşallah tekrar şampiyon olup gitmeyi düşünüyoruz. Bu yarışmada bir görev verilir, bu göreve göre bir robot inşa edilir. Çoğu parçayı öğrenciler kendilerine göre tasarlarlar. Bu sene konsept top atmak ve tırmanmak" diye konuştu.

"HER ŞEYİ TAMAMLADIKTAN SONRA KARŞINIZDA OLACAĞIZ"

KELROT takımının kaptanı 11'inci sınıf öğrencisi Yiğit Eren Kar, robotun işlevini anlatarak, 'İlk başta stratejimi geliştiriyoruz. Tasarımımızla yarışmanın gereksiniminden olan, top alma, topu depolama gibi şeyleri tamamladıktan sonra karşınızda olacağız. Otonom süresince 2 top atıp görüntü işlemeyle kendini hizalayabiliyor. Robotumuzu 48 kilo yaptık, boyu ise 98 santimetre. Bu sistem, basket attığınız zaman topun girmesi gibi bir şey. Yaylarla alttan sabitleyip yukarı doğru fırlatmasını kontrol ediyoruz" dedi.

"ARABALAR' ADLI ÇİZGİ FİLMDEN ETKİLENDİK"

Takımın mekanik kaptanı Emir Cömert, robotun isminin hikayesini anlatarak, 'Robota 'Houston Hornet' dememizin sebebi çok sevdiğimiz çizgi film 'Arabalar' diye, ondan etkilendik. Arabalar çizgi filminde tecrübeli olan mavi bir araba var. Onun ismini verdik. Burayı kazandığımız zaman gideceğimiz yer ABD'nin Houston şehri. Bu robotu tasarlamak için okuldan çıkmadığımız zamanlar oldu. Okulda saat 21.00'a kadar çalıştığımız da oldu. Her şeyi yapınca bunun güzel çalıştığını görmek güzel bir şey"

"2 AY BOYUNCA GECEYE KADAR ÇALIŞTIK"

Takımın yazılım bölümü kaptanı Defne Nehir Demiray ise 'Çok heyecanlıyım. Arada problemler çıkıyor ama düzeltmeye çalışıyoruz. Yarışmaya kadar bize 2 ay verdiler. Gerekirse derslerden ya da bulduğumuz bir arada çıkarak geceye kadar çalıştık" dedi.