Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" denildi. - ANKARA

Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Marmaris, Katar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi - Son Dakika

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