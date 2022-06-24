Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi

24.06.2022 11:55
Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen Katar'dan 3 helikopter ve Azerbaycan'dan 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen Katar'dan 3 helikopter ve Azerbaycan'dan 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" denildi. - ANKARA

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Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Marmaris, Katar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi - Son Dakika

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