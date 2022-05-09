Son dakika haber | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı ile askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı ile askeri iş birliğini görüştü

09.05.2022 22:31
Son dakika haber | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı ile askeri iş birliğini görüştü

Son dakika haberlerine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ile askeri iş birliğini değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ile askeri iş birliğini değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen CENTCOM Komutanı Kurilla, Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Kurilla'nın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirten Sisi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde askeri iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Sisi, askeri iş birliğinin başta Orta Doğu olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için önemli bir faktör olduğunu söyledi.

CENTCOM Komutanı Kurilla da ülkesinin Mısır ile bölgede ortak tehditler oluşturan ve bölgesel güvenliği tehdit eden teröre karşı verdiği mücadelede dayanışma içinde olduğunu, ABD yönetiminin Mısır'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sahip olduğu aktif ve önemli role güvendiğini kaydetti.

Kurilla ayrıca Sisi'ye, 7 Mayıs'ta Sina Yarımadası'nın doğusunda silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi.

CENTCOM Komutanı Kurilla, Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile de bir araya gelerek, uluslararası ortak öneme sahip meseleler ve askeri iş birliği gibi konuları ele aldı.

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Kaynak: AA

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