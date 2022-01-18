Son dakika haber: O itfaiyeci yoğun bakımda, Afgan anne ile 2 kızı Van'a sevk edildi - Son Dakika

ERZURUM'da yanan evlerinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Afgan anne ile 2 kızı Van'a sevk edildi, diğer kızı ise Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi ediliyor. Ambulans gelene kadar evin önünde 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini tutarak hayatta kalmalarını sağlayan ve bu sırada kalp krizi geçiren itfaiye eri Yücel Küçük'ün (37) de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Yangın dün saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydan geldi. Üç kızı ile birilkte yaşayan Afgan uyruklu Roghayyeh Alavi'nin

evinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başladığı sanılan yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen anne ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çıkarıp çocuklara taktı.İTFAİYE ERİ FENALAŞTI

Bir süre sonra fenalaşan itfaiye eri Küçük, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anne Roghayyeh Alavi ile kızları Zehra ve Zohre, hiperbarik oksijen tedavisi için Van'a sevk edildi. Küçük kızları Zeynep'in Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ndeki yoğun bakımda, itfaiye eri Yücel Küçük'ün ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavileri sürüyor.