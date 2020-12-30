Son dakika haber: Ruhani'den Trump'a "Kasım Süleymani" tehdidi - Son Dakika

Son dakika haber: Ruhani'den Trump'a "Kasım Süleymani" tehdidi

30.12.2020 12:30
Son dakika haber: Ruhani'den Trump'a

Son dakika haberleri... İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin yıl dönümüne kısa süre kala, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı "Komutanımızın elini kestiniz, biz de sizin bacağınızı bölgeden keseceğiz" sözleriyle tehdit etti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin yıl dönümüne kısa süre kala, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı "Komutanımızın elini kestiniz, biz de sizin bacağınızı bölgeden keseceğiz" sözleriyle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi talimatı verdiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastının yıldönümü yaklaşırken iki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yılın son bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a sert mesajlar gönderdi. "Komutanımızın elini kestiniz, sizin de bacağınızı bölgeden keseceğiz ve o güne kadar direnmeye devam edeceğiz" diyen Ruhani," Milletimiz bir hak olarak sevdiklerinin kanının intikamını alana kadar pes etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A VAHŞİ KATİL BENZETMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Süleymani'ye yapılan suikastın ana sorumlusu olduğunu söyleyen Ruhani, Trump'ı için " vahşi katil"  benzetmesinde bulundu. Trump'ı sert sert sözlerle eleştiren Ruhani, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Birkaç gün içinde bu vahşi ve deli katilin yönetimi sona ererek tarihin çöplüğüne gidecek. Bundan çok mutluyuz. Amerikan halkı onun liyakatsiz olduğunu anladı ve rakibini iktidara getirdi. Bölge halkı için Trump sonrası durum daha iyi olacak."

Öte yandan, İranlı general Kasım Süleymani,3 Ocak 2020'de ABD Bağdat Havalimanına yakınında ABD güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.


- Tahran
Son dakika haber: Ruhani'den Trump'a Kasım Süleymani tehdidi
Son dakika haber: Ruhani'den Trump'a Kasım Süleymani tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber: Ruhani'den Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi - Son Dakika Dünya


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