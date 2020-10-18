Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

KKTC Başbakanı Tatar'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Koca, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.