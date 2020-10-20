Son dakika haber! Samsun'da jandarmanın HAYDİ ekipleri takipte - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda jandarma ve emniyet bünyesinde teşkil eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimleri faaliyetlerine devam ediyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma ve Hayvan Durum İzleme ekipleri Salıpazarı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

Kaymakamlık himayesinde gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda teşkil edilerek faaliyetlerine devam eden Samsun İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı hayvan durum izleme birimlerimiz, ilçemizde sokak hayvanlarımızın durumlarını gözlemleyerek doğaya yiyecek bıraktılar. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olduğunu da görmek mutluluk verici. Hepimizin bu konuda hassasiyet göstermesi farkındalık oluşturmaktadır. Kolluk kuvvetlerimizin uygulamaları devam edecek" dedi. - SAMSUN