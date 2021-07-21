SARIYER'de bayramın ikinci gününde pazarlarda kurban fiyatları yükseldi. Kurbanlık satan Faruk Demir, "Düne nazaran fiyat biraz daha yükseliyor. Çünkü, dün şehir dışından gelen arkadaşlarımız ellerinde kalan malı bitirip gitmek zorundalardı. Onlar gittiler, bu kalan mallar bu civarda besicilik yapan esnaflar. Kendi yerleri yakın olduğu için götürmeyi düşünmüyorlar, malın hakkını istiyorlar" dedi.

Sarıyer'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de kurban satışları devam etti. Düne oranla kurban fiyatlarının bugün arttığı belirtildi. Dün 9 bin liraya alıcı bulan 500 kiloluk bir dana, bugün 15 bin liraya alıcı buldu.

Sarıyer, Ayazağa'da kurbanlık satan Faruk Demir, "Düne nazaran fiyat biraz daha yükseliyor. Çünkü, dün şehir dışından gelen arkadaşlarımız ellerinde kalan malı bitirip gitmek zorundalardı. Onlar gittiler, bu kalan mallar bu civarda besicilik yapan esnaflar. Kendi yerleri yakın olduğu için götürmeyi düşünmüyorlar, malın hakkını istiyorlar. Aslında düne nazaran pahalılığı değil, dün ucuza almak isteyen insanlar öyle de aldılar. Ama bu saatten sonra o fiyata bulma şansları yok. Türkiye genelinde böyle. Yani Kars'ta, Ağrı'da, Van'da bir dananın değeri 15 bin lira ise burada 9 bin lira teklif ediliyor. Buraya gelişin 50 bin lira masrafı var. Bu insanlar bunu düşünmüyor. Dün 500 kiloluk bir dana hakkı 15 bin lira iken, 10 bin lira, 12 bin liraya aldılar. Ama bugün 15 bin liraya alırlar. Çünkü kalmadı, o insanlar malını bitirip gitti. Bitirmek zorundaydı. Ama şimdilik gerçek rayiç yine oturdu. Yani ihtiyaç sahibi insanlar geldiği zaman 500 kiloluk bir danayı 15 bin, 16 bin lira gibi bir parayı vererek almak zorunda. Dün ise 9 bin liraya bile aldılar. Ama o insanlar köylerine döndükleri zaman sattıkları fiyata mallarını yerine koyamazlar. Ama tekrar götürmemek için satmak zorunda kaldılar" dedi. Kurbanlık satıcısı Server Demir ise, "Kurban satışında geçen seneye göre yarı yarıya düşüş var. Yani alandaki kurbanlık sayısı ama fiyat olarak yüzde 20 gibi bir artış var. Ortalama 550 ile 650 kilo gelen canlı hayvanlar geçen sene 18 bin, 17 bin lirayken bunu sene 20 bin 21 bin liraya alıcı buluyor" şeklinde konuştu.