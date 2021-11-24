Son dakika haberleri: Şehit öğretmenlerin adı yurtlardaki "eğitim sınıfları"nda yaşatılıyor - Son Dakika

Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ndeki öğrenci yurtlarında açılan eğitim sınıflarında şehit öğretmenlerin adı yaşatılıyor.

Yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek, kültür ve sanata ilgilerini artırmak, akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yabancı dil, Osmanlıca, diksiyon, işaret dili, bilgisayar kursu gibi birçok eğitim faaliyeti düzenleniyor.

Bu kapsamda öğrencilere daha kaliteli eğitim ortamı sağlamak amacıyla 9 öğrenci yurdunda tam donanımlı eğitim sınıfları oluşturuldu.

Sınıflardan 7'sine terör saldırılarında şehit düşen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten, Yusuf Elitaş, Asım Özden, Dilay Turan Kerman ile Ayşe ve Numan Konakçı'nın isimleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 9 yurtta tam donanımlı eğitim sınıfı oluşturulması projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sınıflarda bağımsız öğrenci masaları, koltukları, kitaplık, yazı tahtası, bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı ve tarayıcı gibi materyallerin bulunduğunu belirten Tunç, "Bu sınıflarda gençlerimiz kendilerini hayata daha iyi hazırlamak için gayret sarf ediyor." dedi.

Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğretmen adayı öğrencilerden gelen talep doğrultusunda oluşturulan sınıflara şehit öğretmenlerin adının verildiğini anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde, görev başında şehit olan tüm öğretmenlerimiz adına fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu yıl da sınıflara şehit olan öğretmenlerimizin isimlerini, Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğretmen adayı gençlerimizle vererek tabelalarını astık. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."

"Onlar gibi çok iyi öğretmen olmak için ders alıyoruz"

Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Damla İmren, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmen adayı olarak, şehit öğretmenlerin bıraktığı yerden devam edeceklerini ifade eden İmren, "Fikri, vicdanı hür öğrenciler yetiştireceğiz. Türk milletine yararı, faydası olan bireyler yetiştireceğiz. Rabbim bu mesleği bize en iyi şekilde icra etmeyi nasip eder inşallah." diye konuştu.

İmren, şehit öğretmenlerin isimlerinin sınıflara verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimi için Kırgızistan'dan Sivas'a gelen Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Asel Bekeshova ise görevi başında şehit olan öğretmenlerin isimlerinin sınıflarda yaşatılmasının anlamlı olduğunu vurguladı.

Şehit öğretmenleri kendine örnek aldığını dile getiren Bekeshova, "Onlar gibi çok iyi öğretmen olmak için ders alıyoruz. Çok iyi öğretmenlerdi, onlar için duygulanıyorum. Ata soylarından buraya geliyorum, burada öğrendiklerimizi öğrencilerimize anlatacağım." ifadelerini kullandı.