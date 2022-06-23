Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan 31 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi, Bartın'da toprağa verildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde merkeze bağlı Balat köyündeki evinin önüne getirildi.
Cenaze, burada helallik alınmasının ardından tören için Arıt köyündeki Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Okulu bahçesine götürüldü.
Ayakta güçlükle duran şehidin babası Mehmet, annesi Hatice ile askeri üniformasını giyerek törene katılan eşi Sevgi Özkaya'ya sağlık ekipleri destek oldu.
Şehit için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi, daha sonra askeri manga tarafından omuzlara alınarak götürüldüğü Balat köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Mehmet Ateş, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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