Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan 31 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi, Bartın 'da toprağa verildi.

Kaynak: AA

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