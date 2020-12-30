Bakan Selçuk: Hiçbir şekilde sınav yok dersek, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç ederiz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Hiçbir şekilde sınav yok dersek, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç ederiz

30.12.2020 12:29

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi yüzünden kesintiye uğrayan eğitimde yeni sınav ve karne sistemiyle ilgili, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok, dijital karne söz konusu. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

"(EBA) Bizim avantajlı olduğumuz yerler var, ama dezavantajlı olduğumuz noktalar da var. Canlı derse ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için daha fazla çalışmalar yapmalıyız. Herhangi bir nokta da eleştiri söz konusu ise diğer ülkeler ile kıyaslanalım. Bizim en büyük destekçilerimiz velilerimiz. Ben hepsine şükran borçluyum.

Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün bir kararla ilgili sosyal medyada talep var. 3 gün sonra Bilim Kurulu toplanacak, değerlendirmek lazım. Veriler olmadan kararı açıklayın. Bunu yapamıyoruz. Öneriler geliyor. Bir kısmını yapsak binlerce dava açılır. Biz bir sorun yok da demiyoruz, her şey mükemmel de demiyoruz. Bizim şu kalemlerde çalışmamız lazım."

"BİLİM KURULU'NUN KARARLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Genel olarak baktığımızda sürecin belirsizliği kararlarımızın dinamik olmasını sağlıyor. Salgının süreci, bilim kurulunun kararları bizim için önemli. Gelen verilere göre kararlarımızı açıklıyoruz.

Tüm dünya okulları açarken biz niye açmadık? Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyoantropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Kararları arkasında yüzlerce bilim insanı var eğitim anlamında."

UZAKTAN EĞİTİMDE VELİ İLGİSİ ÖNEMİ

Bazı çocukların aileleri daha ilgilidir, bazılarının daha az ilgilidir. Uzaktan eğitimde de velinin ilgisi, çocukların ödev yapması hepsi bir yansıma. Daha önce öğrencilere çalışma kitapları göndermezdik, şimdi hepsine basılı olarak veriyoruz, hepsi ücretsiz. Dünyada ve Türkiye'de bu dönem çok özel bir dönem. Bizim şu andaki avantajımız. Biz daha önce köy okullarındaki öğrencilerimize kucak dolu kitap yollamazdık. Biz daha önce öğretmen eğitimi için sınırlı bir alanda hareket ediyorduk, bu alan genişledi. Bizim otizmle ilgili ayrıca eğitimler olmazdı, şimdi onu sağladık. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı tüm Türkiye'de, şimdi 3 milyonu geçti."

"DİJİTAL KARNE SÖZ KONUSU"

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu bir eşik belirleyip bu noktadan sonra sınav yapabiliriz noktasına gelinmeli. Siz şöyle demiştiniz şimdi böyle diyorsunuz. Salgının bu kadar genişleyeceğini bilmiyorduk ki, bu dinamik bir süreç.

"KOŞULLARA GÖRE HAREKET EDİYORUZ"

"Burada önemli olan şu en kolaya kaçıp, en zor durumdan uzaklaşmamak gerek. En baştan sınavlar olmayacak diyemeyiz, koşullara göre hareket ediyoruz. Çocukların psikolojik durumu çok önemli.

10 günde 3 kanal kurduk, milyonlarca cilt kitap basıp gönderdik. EBA'da dünyada birinci olmamız tesadüf değil. Kurulan TV kanallarının acemiliği. Oturduk öğrendik. Biz hata yapabiliriz ama bu yol ve yolculuk."

Bakan Selçuk: Hiçbir şekilde sınav yok dersek, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç ederiz

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Hiçbir şekilde sınav yok dersek, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç ederiz - Son Dakika


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