Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı

22.06.2022 17:37
Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı

Son dakika haber... Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldığı belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldığı belirtildi.

Erbil merkezli K24 TV kanalında (Kurdistan24) yer alan habere göre, Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi.

Kadir Karam Nahiyesi Müdürü Sıddık Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kormor Gaz Tesisi'ne saldırı düzenlendiğini, güvenlik güçlerinin olay yerinde soruşturma yaptıklarını aktardı.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine de dün bir füzenin düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilmişti.

Erbil'de 8 Haziran'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların da hasar gördüğü bildirilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıklamıştı.

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta da Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede " İsrail'e bağlı üs bulunduğunu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldı - Son Dakika

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