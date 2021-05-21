Son dakika haber: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin sınırlardan sızma girişimlerine karşı mücadele sürüyor.
Bu kapsamda, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde görev yapan hudut kartalları, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı bir teröristi yakaladı.
Kaynak: AA
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