Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda mesai başlıyor - Son Dakika

Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda mesai başlıyor

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı mesaisine, üç ayrı asker gönderme tezkeresini görüşerek başlayacak.

Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda mesai başlıyor, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı mesaisine, üç ayrı asker gönderme tezkeresini görüşerek başlayacak. AK Parti ve MHP'nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği grup toplantıları da yapılacak.

TBMM, 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak 1 Ekim'de açıldı. Yarın ise Genel Kurul mesaiye başlıyor. AK Parti ve MHP'nin pandemi nedeniyle ara verdiği grup toplantıları yapılacak. Gruplar salgın önlemleri çerçevesinde ziyaretçi alınmadan yapılacak. Yarın CHP, MHP, İY Parti ve HDP grup toplantıları, çarşamba günü ise AK Parti grup toplantısı gerçekleştirilecek.

TEZKERELERLE BAŞLAYACAKTBMM Genel Kurulu'nda yarın Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak. Genel Kurul'da daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, AK Parti, CHP ve HDP kontenjanlarından boşalan üç üyelik için seçim yapılacak. 7 Ekim Çarşamba günü Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.HOBİ BAHÇELERİ GENEL KURUL'DAAynı gün Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklif, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri üreten, piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması gibi düzenlemeler içeriyor.KOMİSYONLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Ekim Salı günü toplanarak performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ise Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmayı, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. TBMM Dışişleri Komisyonu, 7 Ekim Çarşamba günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.


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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda mesai başlıyor - Son Dakika


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