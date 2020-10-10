Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi - Son Dakika

Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi

10.10.2020 11:17

Son dakika haberleri... Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK Liselerarası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan Bursa'daki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, mezun olduktan sonra savunma sanayisinde...

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK Liselerarası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan Bursa'daki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, mezun olduktan sonra savunma sanayisinde çalışmayı hedefliyor.

"TOPHANE AYGÖK" takımını kuran Makine Teknolojisi Alanı öğrencileri Fatih Diner, Burak Sarıkaya, Sudenaz Yumruktay, Yusuf Enes Güler ve Talha Çakmak, 152 yıllık geçmişi bulunan okulda çalışmalarına öğretmenleri gözetiminde devam ediyor.

Takım kaptanı Burak Sarıkaya, AA muhabirine, vatana ve millete faydalı bireyler olabilmek için İHA sistemleriyle ilgili hayaller kurduklarını söyledi.

Savunma sanayisinde üretim yapmak istediklerini belirten Sarıkaya, "Baykar gibi firmalara girebilmek ve bize öncü olmasını istediğimiz için yarışmalara katılıyoruz. Öğretmenlerimizin bize bu süreçte çok katkıları oldu. Meslek lisesinde okuduğumuzdan dolayı TEKNOFEST'te bu işlere daha yatkın olduğumuzu gördük ve bu bizim hoşumuza gitti." dedi.

Sarıkaya, üniversitede mühendislik eğitimi almak istediğini ifade etti.

Takım pilotu Fatih Diner, yarışmadan dereceyle dönmelerinde cihazı en hafif ve en hızlı olacak şekilde tasarlamalarının faydasını gördüklerini anlattı.

Ödülü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldıklarını aktaran Diner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsansız hava araçları konusunda ilgim vardı. Okuldaki öğretmenlerimle bu işlere devam ettim. Bu yarışmaların da bana katkı sağlayacağını bildiğim için Baykar firmasına staj başvurusunda bulundum. Hayalim savunma sanayisinde çalışmak, insansız hava araçları konusunda kendimi ileride öncü konumda görmek istiyorum. Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar nedeniyle bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum."

Sudenaz Yumruktay da dereceye girdikleri aracın kanat açıklığının 120 santimetre, ağırlığının 600 gram olduğunu, manuel ve otonom uçuş gerçekleştirebildiği bilgisini verdi.

Hava araçlarının pil ebatlarına göre 5 ila 20 dakika uçabildiğini kaydeden Yumruktay, "Bu yarışmalara daha fazla katılmak, okulumu ve kendimi temsil etmek istiyorum. Bu sektörde ilerleyip öncü olmak, üniversitede bu bölüm üzerine eğitim almak istiyorum. TEKNOFEST alanında çok ilginç çalışmalar vardı, ilgimi çekti. Heyecan verici güzel bir atmosferdi." değerlendirmesinde bulundu.

Okulda 10 yıldır İHA'larla ilgili çalışma yapılıyor

Okul müdürü Murat Taşdelen, lise bünyesinde İHA'lar konusunda 10 yıldır çalışmalar yapıldığını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler kazandıklarını belirtti.

TEKNOFEST'e iki takımla katıldıklarını söyleyen Taşdelen, "İki takımımız da büyük bir başarı gösterdi. Biri talihsizlik sonucu elendi, AYGÖK takımımız da üçüncülükle döndü. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu çalışmalar geleceğe ilişkin ümitlerimizi de artırıyor. Geçmişte alışık olmadığımız, yükselen bir sektör. Öğrencilerin bu konulara olan ilgisinin artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takım danışmanı ve Makine Bölümü öğretmenlerinden Tunahan Acar ise çalışmalarının karşılığını dereceye girerek aldıklarını vurguladı.

TEKNOFEST'in öğrencilerin ufuklarının açılması bakımından önemli olduğuna işaret eden Acar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz mühendislik adayı oldukları için okulumuzda bu altyapıyı aldıklarında ileride aynı yarışmaya üniversite takımıyla gittiklerinde hiç zorlanmayacaklar. Türk havacılık sektörü hepimizi gururlandırıyor. Öğrencilerimiz de inşallah bu tip faaliyetlere daha çok gönül verip daha çok zaman ayırdıklarında hem kendileri için hem ülkemiz için faydalı olacaklardır. Geçen yıl biz öğrencileri zor toparlarken, sonucun ardından daha okul bile açılmadan büyük bir ilgi var."

Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi
Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi
Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi
Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi

Havacılık, Türkiye, Bursa, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi - Son Dakika

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