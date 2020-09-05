Son dakika haber! Ümit Karan amatör futbola destek olmak için Vefaspor ile anlaştı

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, amatör futbola destek olmak ve amatör liglere dikkati çekmek amacıyla Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde 9. Grup'ta yer alan Vefaspor ile tekrar futbol oynamak üzere anlaşma sağladı.

Karan, AA muhabirine, Vefaspor ile yaptığı anlaşma amacının sadece amatör kulüplerin ayakta kalabilmesine dikkati çekmek olduğunu anlattı.

Profesyonel futbolun bel kemiğinin amatör kulüpler olduğunu dile getiren Karan, "Hiç yoksa bugün 2 binden fazla amatör futbol kulübü var. Hepsinin çalışanı, emek vereni, futbolcusu, yönetimi var. Pandemi sürecinde en çok derdi bu kulüpler çekti, çekiyor. Futbola vefamı böyle göstermek istedim." dedi.

"Paraya değil, spora değer verelim"

Ümit Karan, futbolu bırakan birçok profesyonel oyuncunun amatör futbol takımlarına destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

Yıllarca Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'da ter döktüm. Milli takımımızda mücadele ettim. Vizyonum ve misyonum hep 'paraya değil spora değer verelim' oldu. Eğer bir iş adamı spora destek verecekse profesyonelden önce amatör kulüplere el uzatmalı. Türkiye'de birçok takımdan teknik direktörlüğünü yapmam için teklif aldım. Fakat spora, futbola vefa borcumuz var. Vefaspor'da bu borcu ödeme kararı alarak bir beklentim olmadan futbol oynamayı kabul ettim. Tüm dünyada Kovid-19 mücadelesi var. Futbol da bu virüsten etkilenen önemli sektörlerden biri. Profesyonel kulüpler bir şekilde ayakta kalmak için mücadele verebiliyor ama amatör kulüplerde bu durum çok başka. Mesela 23.00-08.00 vardiyasından çıkan bir işçi kardeşimiz bu kulübün kapsını açmıyor. Bu bir sevda meselesi. Bizim de amatör futbol takımlarına desteğimiz, borcumuzdur diye düşünüyorum."

Vefaspor Kulübü Başkanı Ahmet Işıkyıldız ise Ümit Karan'a teklifi eski kulüp başkanlarından Süleyman Karadayı'nın ilettiğini belirterek, "Biz tamamen şaka yapmıştık. Aramızda 'Ümit Karan bizde oynasa ne güzel olurdu' diye bir konuşma geçti. Kendisi ile telefonda konuştuğumuzda kabul ettiğini söyleyince çok şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak 112 yıllık tarihe sahip olduklarını aktaran Işıkyıldız, "Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden köklü bir takımız. Bugün amatör ligde futbol oynuyoruz. Amatör kulüplerin finansal sorunları ancak kendi imkanlarıyla çözülebiliyor. Pandemi döneminde amatör kulüplere dikkati çekmek amacıyla bize destek veren Ümit Karan'a çok teşekkür ederiz. Umarım Ümit hocanın açtığı bu yol, amatör futbol takımlarına olan desteği artırır." diye konuştu.