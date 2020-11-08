Son dakika haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Mehmet Hacıoğlu, Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı ( Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Berkant Mit, Hamit Yüksel Mandıracı, Arda Bostan, Kaan Gürbüz)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Winkermuller, Mustafa Cengiz)
Setler: 22-25, 20-25, 30-28, 25-14, 11-15
Süre: 137 dakika (31, 28, 34, 25, 19)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Altekma'da 2. sette sakatlanan Mehmet Hacıoğlu müsabakaya devam edemedi.
- Kaynak: AA
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