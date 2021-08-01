Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde otluk alanda çıkan yangına bölgede çalışma yapan MASKİ ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve MASKİ ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal mahallesinde otluk alanda başlayan yangına, bölgede çalışma yapan MASKİ ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve MASKİ ekiplerinin ortak çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Antalya ve Muğla'da devam eden orman yangınlarına personel ve araç desteği sağlarken, il genelinde çıkabilecek yangınlar için de tüm ekipleri ile birlikte sürekli teyakkuz halinde. - MANİSA