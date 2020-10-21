Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız - Son Dakika

Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız

21.10.2020 11:04
Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız, System.String[]

Son dakika haberi... KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen tarafından yapılması düşünülen yatırımın Kocaeli'nde olacak olmasından gurur duyacaklarını belirterek, "Yapılması planlanan yeni yatırımın Ford'un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruz.

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen tarafından yapılması düşünülen yatırımın Kocaeli'nde olacak olmasından gurur duyacaklarını belirterek, "Yapılması planlanan yeni yatırımın Ford'un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruz. Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız. İhracat açısından bizim için çok anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen'in üretim yapmayı planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yapılması planlanan yatırımın Ford'un fabrikalarının yanında olacağını bildiklerini belirten Zeytinoğlu, "Umarım böyle bir yatırımın söylentisi doğrudur. Böyle bir yatırım olacağını birçok yayın organından duydum ama rakamlar konusunda, veriler konusunda hiçbir bilgimiz yok daha doğrusu bunun açıklamasının da Ford şirketinin kendisinin yapması daha doğru olacağını düşünüyorum. Böyle bir yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız. İhracat açısından da bizim için çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca önemli miktarda da bir yeni çalışan sayısında da artış olacağını tahmin ediyorum. Yapılması planlanan yeni yatırımın da Ford'un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruz" dedi.

'OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KOCAELİ'NDEKİ YANSIMASI OLUMLU OLACAKTIR'Kocaeli'nde ihracatın ağırlıklı olarak otomotiv sektörü olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Kocaeli'nin, Türkiye'den ayrışan noktalarından bir tanesi ihracat bağlantısı. İhracatımız da ağırlıklı olarak yani bir numaralı ihracatımız da otomotiv sektörü. Dolayısıyla otomotiv sanayisine yapılan bu yatırımın Kocaeli'nde ki yansıması her zaman olumlu olacaktır. Biz de bu yatırımın çok olumlu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

- Kocaeli
Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız
Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız
Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli, Ford, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti 3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti         
11:31
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı         
09:43
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:49:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei