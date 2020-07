Mesleğe 15 yaşında mezbahada başlayan İzmirli Fırat Can, şimdi kendi markasının adını taşıyan restoranında lezzet tutkunlarını ağırlıyor.



Bursa'daki mezbahada kasap ustalarının elinin altında kalan kemiklerden etleri sıyırarak başlayan Fırat Can, en büyük hayaline kavuşmak için çalışmasıyla takdir topladı. Kasaplığı en ince ayrıntısına kadar öğrenen ve yıllarca kasaplarda çalışan Fırat Can, Bursa'dan İstanbul'a geçti. Yıllarca kasaplarda çalışıp kazandığı paralarla İstanbul'da Steakman ismiyle restoran açan Fırat Can, mekanında Muslera ve Serkan Kaya gibi ünlü isimleri de ağırlıyor.



Bir şubede İzmir'in Çeşme ilçesinde açmaya hazırlanan Fırat Can, kebap ve steak mutfağını bir araya getirip güzel bir konsept çıkardığının altını çiziyor. Lezzetin yanında değişik tarifleri müşterilerine sunduklarını belirten Fırat Can, "Yaptığım işte kendimi geliştirmek için birçok yurt dışı seyahati yaptım. Türkiye'de olmayan bir ilke imza attım. Restoranımda kebap ve steak mutfağını bir araya getirip güzel bir oluşum yaptım. Şu anki hedefim markayı dünyada bir marka haline getirmektir. Bunun için durmadan çalışmaya devam ediyorum" dedi. - İZMİR