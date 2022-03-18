Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 11:24
Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Son dakika haber: Lüleburgaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenk sunma, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören Halk Eğitim Merkezinde devam etti. Programda Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları gösteri sahneledi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Belediye Başkanı Murat Gerenli, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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Lüleburgaz, Çanakkale, 18 mart, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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