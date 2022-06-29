Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, ay-yıldızlı takımda oynama potansiyeli olan ve sezon boyunca takip ettikleri isimlere hazırlık maçlarında forma şansı verdiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde, hazırlık maçları da yaptıkları kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, "Kampın ilk 3 gününde A Milli Takım düzeyinde hiç milli takıma gelmemiş 30 oyuncumuzu denedik. Onların arasından 12'sini as kadroya aldık. 12 oyuncuya zaman zaman ilk onbirde şans verdik, zaman zaman da yedekten oyuna sokup değerlendirmeye çalıştık." diye konuştu.

Yeni oyuncuların takıma adaptasyonu için kamp düzenlediklerini söyleyen Kıragası, "Burada 30 oyuncumuzla beraber sezon sonrasında milli takıma adapte edebileceğimiz, A takıma uygun olan oyuncularımızı denemek için 2 hazırlık maçı yaptık. Maçlardan birini kazandık, diğerinde berabere kaldık. Mücadele gücü yüksek, oyuncularımın kendini göstermeye ve oyun disiplininden kopmamaya çalıştığı 2 maç oynadık. Sonuçlarından da gayet memnunuz. Bu tür adaptasyon maçları bizim resmi maçlardaki görüntümüzü verecek olan müsabakalardır." ifadelerini kullandı.

"Verimli bir kamp oldu"

"Kampı çok olumlu değerlendiriyorum." diyen Kıragası, "Çok keyif aldık. Kızlarım da çok keyif aldı. Oyun kurgusu anlamında iyi çalıştığımızı düşündüğümüz verimli bir kamp oldu bizim için." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası elemeleri ile ilgili de konuşan deneyimli teknik direktör, "Dünya Kupası'nda iki maçımız kaldı. Birini 3 Eylül'de Almanya ile oynayacağız. Daha sonra deplasmana gidip Portekiz'le oynayacağız. Almanya kadın futbolunun ekolü olan çok önemli bir rakip. Ona karşı elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz. Portekiz'den beraberlik almıştık. Şimdi onların evinde en azından bir beraberlik dönme parolasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye, kamp sürecinde Azerbaycan'la yaptığı 2 hazırlık maçının birini 2-0 kazandı, ikincisinde 2-2 berabere kaldı.