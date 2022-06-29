Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor

29.06.2022 14:18

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, ay-yıldızlı takımda oynama potansiyeli olan ve sezon boyunca takip ettikleri isimlere hazırlık maçlarında forma şansı verdiklerini söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, ay-yıldızlı takımda oynama potansiyeli olan ve sezon boyunca takip ettikleri isimlere hazırlık maçlarında forma şansı verdiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde, hazırlık maçları da yaptıkları kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, "Kampın ilk 3 gününde A Milli Takım düzeyinde hiç milli takıma gelmemiş 30 oyuncumuzu denedik. Onların arasından 12'sini as kadroya aldık. 12 oyuncuya zaman zaman ilk onbirde şans verdik, zaman zaman da yedekten oyuna sokup değerlendirmeye çalıştık." diye konuştu.

Yeni oyuncuların takıma adaptasyonu için kamp düzenlediklerini söyleyen Kıragası, "Burada 30 oyuncumuzla beraber sezon sonrasında milli takıma adapte edebileceğimiz, A takıma uygun olan oyuncularımızı denemek için 2 hazırlık maçı yaptık. Maçlardan birini kazandık, diğerinde berabere kaldık. Mücadele gücü yüksek, oyuncularımın kendini göstermeye ve oyun disiplininden kopmamaya çalıştığı 2 maç oynadık. Sonuçlarından da gayet memnunuz. Bu tür adaptasyon maçları bizim resmi maçlardaki görüntümüzü verecek olan müsabakalardır." ifadelerini kullandı.

"Verimli bir kamp oldu"

"Kampı çok olumlu değerlendiriyorum." diyen Kıragası, "Çok keyif aldık. Kızlarım da çok keyif aldı. Oyun kurgusu anlamında iyi çalıştığımızı düşündüğümüz verimli bir kamp oldu bizim için." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası elemeleri ile ilgili de konuşan deneyimli teknik direktör, "Dünya Kupası'nda iki maçımız kaldı. Birini 3 Eylül'de Almanya ile oynayacağız. Daha sonra deplasmana gidip Portekiz'le oynayacağız. Almanya kadın futbolunun ekolü olan çok önemli bir rakip. Ona karşı elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz. Portekiz'den beraberlik almıştık. Şimdi onların evinde en azından bir beraberlik dönme parolasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye, kamp sürecinde Azerbaycan'la yaptığı 2 hazırlık maçının birini 2-0 kazandı, ikincisinde 2-2 berabere kaldı.

YORUMLAR
500
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gürcistan'ı 3-0 yendi Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak
Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:33:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement